A volte affidarsi allo chef conviene Specie se ha una stella Michelin
Il ristorante di Milano, recentemente premiato con una stella Michelin, ha lanciato un nuovo menu degustazione chiamato “Ci pensa.”, ideato dallo chef Emin Haziri. Il percorso, che si chiama Chef’s Table, si caratterizza per essere in continua evoluzione e non permette ai clienti di conoscere in anticipo le portate. Questa proposta mira a offrire un’esperienza gastronomica sempre diversa e imprevedibile.
Il ristorante Procaccini di Milano, fresco di stella Michelin, presenta il nuovo percorso dello Chef’s Table firmato da Emin Haziri: “Ci pensa.”, un menu degustazione che cambia di continuo e senza la possibilità, per l'ospite, di conoscere le portate in anticipo. L'effetto sorpresa si consuma al bancone con affaccio sulla cucina (massimo 4 persone a sera, prenotazione obbligatoria) - a stretto contatto con lo chef -, e in realtà sta diventando una tendenza. Ma per Haziri, classe 1995, si tratta soprattutto di una tappa significativa: «Questo progetto riassume il mio percorso professionale, iniziato a 18 anni appena finito l'alberghiero», racconta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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