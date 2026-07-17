a volte affidarsi allo chef conviene specie se ha una stella michelin

Notizia in breve

Il ristorante di Milano, recentemente premiato con una stella Michelin, ha lanciato un nuovo menu degustazione chiamato “Ci pensa.”, ideato dallo chef Emin Haziri. Il percorso, che si chiama Chef’s Table, si caratterizza per essere in continua evoluzione e non permette ai clienti di conoscere in anticipo le portate. Questa proposta mira a offrire un’esperienza gastronomica sempre diversa e imprevedibile.