a ogni piatto estivo il suo vino fresco

Quest’estate si registra una temperatura media più elevata rispetto agli anni precedenti, con un incremento di giorni caratterizzati da caldo intenso. Le bevande più consumate sono acqua ghiacciata, tè freddo, aranciata, limonata e bevande gassate. Anche i cocktail analcolici e i succhi di frutta vengono scelti frequentemente per rinfrescarsi. Le vendite di bibite refrigerate sono aumentate rispetto agli anni scorsi, mentre l’uso di acqua e bevande fredde si mantiene stabile.

Acqua tonica o tè freddo, aranciata o gassosa, cola o limonata, caffè shakerato o succhi di frutta. Ogni estate ormai è l’estate più calda di sempre, e per affrontarla pensiamo a bicchieri di bibite ghiacciate, cocktail analcolici o semplicemente acqua. E se proprio immaginiamo di bere alcolico, l’immaginazione corre ad arancioni calici di spritz o ad altri aperitivi leggeri e gelatissimi. Massimo massimo una birretta. Eppure il vino in estate non viene dimenticato, anzi: sorseggiato nelle giuste modalità può diventare complice nel resistere alla calura. Non troppo pesante, servito fresco, scelto con attenzione ai propri gusti e soprattutto all’abbinamento, perché la cucina d’estate cambia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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