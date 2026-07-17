a lucca arriva la metropolitana da percorrere a piedi

A Lucca è stata inaugurata una nuova installazione che ricorda una mappa della metropolitana, composta da linee colorate che attraversano il centro storico e collegano i principali punti di interesse. Si tratta di un percorso pedonale che utilizza segnaletica e design grafico per rappresentare una rete di trasporto immaginaria, visibile a piedi. La mappa si estende lungo le strade principali e sui marciapiedi del centro storico, senza modificare la viabilità reale.

Lucca, 17 luglio 2026 – A un primo sguardo sembrerà la cartina di una metropolitana. Linee colorate che attraversano il centro storico e collegano i principali punti di interesse. Solo avvicinandosi si scoprirà che non c'è nessun treno da aspettare. Niente scavi né gallerie sotterranee: il progetto si ispira al linguaggio della metropolitana, ma al posto dei vagoni invita a muoversi a piedi. È " Park e Vai ", l'iniziativa ideata da Lucca Plus con il sostegno del Comune di Lucca. Come funziona. Le cartine saranno distribuite e messe a disposizione di cittadini e turisti nei parcheggi in struttura Carducci, Cittadella, Mazzini, Palatucci e Stazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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