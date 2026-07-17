A Guastalla la Notte Rosa si svolgerà in due serate, domani e domenica, nel centro storico della città. Gli eventi sono organizzati dall'associazione Love Generation e coinvolgeranno diverse attività nel cuore della cittadina rivierasca. La manifestazione torna a coinvolgere il centro storico dopo una pausa, con eventi che si svolgeranno in entrambe le serate.

Raddoppia la Notte Rosa di Guastalla, che torna nel centro storico della cittadina rivierasca, con eventi domani e anche domenica sera, organizzati da Love Generation. Avendo trasferito parte degli eventi nel cortile esterno di palazzo ducale (liberando piazzale Ragazzi del Po che non può essere chiusa al passaggio per consentire l’accesso costante al nuovo Ospedale-Casa della Comunità), c’è infatti la possibilità di mantenere delle strutture sul prato accanto al Palazzo, aggiungendo dunque una serata in più all’evento. Domani sera tra via Gonzaga, corso Prampolini e Largo dei Mille sono diverse le attività commerciali che allesticono iniziative ricreative, musicali e anche sfilate di moda, oltre che spazi gastronomici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Guastalla la Notte Rosa raddoppia. E torna ad animare il centro storico

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