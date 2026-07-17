A cosa serve l’Italia? Il dibattito che vale più della legge elettorale

Da formiche.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il dibattito attuale riguarda la legge elettorale, considerata controversa e complessa. La legge premia con un premio di maggioranza schiacciante chi ottiene almeno il 40% dei voti, una scelta che suscita opinioni contrastanti. Alcuni ritengono che questa norma possa favorire la stabilità governativa, mentre altri la criticano per la possibilità di concentrare troppo potere in capo a una sola formazione politica. La discussione si concentra più sulle conseguenze pratiche della legge che sul suo valore simbolico.

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Il dibattito in questi giorni verte sulla legge elettorale, controversa, complicata. Forse sbagliata, perché dà a chi raggiunge il 40% un premio di maggioranza schiacciante, forse giusta per evitare inciuci. Per entrambi, maggioranza e opposizione, sembra si tratti di andare oltre il merito della questione sul tappeto. Vogliono aprire una battaglia ideale che, come sul referendum sulla magistratura, presenti con chiarezza un tema semplice agli italiani e unitario per gli schieramenti. La domanda è: “Sei a favore o contro una democratura elettorale?”, secondo l’opposizione. “Sei a favore o contro un governo saldo che riesca a lavorare evitando magheggi?”, secondo il governo. 🔗 Leggi su Formiche.net

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