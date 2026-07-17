A cosa serve l’Italia? Il dibattito che vale più della legge elettorale

Il dibattito in questi giorni verte sulla legge elettorale, controversa, complicata. Forse sbagliata, perché dà a chi raggiunge il 40% un premio di maggioranza schiacciante, forse giusta per evitare inciuci. Per entrambi, maggioranza e opposizione, sembra si tratti di andare oltre il merito della questione sul tappeto. Vogliono aprire una battaglia ideale che, come sul referendum sulla magistratura, presenti con chiarezza un tema semplice agli italiani e unitario per gli schieramenti. La domanda è: “Sei a favore o contro una democratura elettorale?”, secondo l’opposizione. “Sei a favore o contro un governo saldo che riesca a lavorare evitando magheggi?”, secondo il governo. 🔗 Leggi su Formiche.net

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