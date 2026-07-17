Un’intervista ricorda il ruolo di un giovane durante le proteste del G8 del 2001, quando fu ucciso da un colpo di arma da fuoco. La madre descrive il figlio come una figura fragile, riconoscendo il suo atteggiamento di ribellione contro la prepotenza. La narrazione si concentra anche su momenti di vita e su un legame musicale con un parente, che cantava canzoni di lotta e dei partigiani. Sono passati 25 anni dall’evento e la storia viene riproposta in due puntate.

2001-2026. 25 anni dopo il G8 Haidi Gaggio Giuliani: «Mio figlio, con la sua canottiera, è una figura fragile che si ribella alla prepotenza. Capisco che tanti giovani possano immedesimarsi» Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Haidi Gaggio, madre di Carlo Giuliani, ha sempre lottato. Si è iscritta al Pci per poi uscirne a metà degli anni Ottanta, ma diversamente a tanti altri del suo tempo Haidi Gaggio non ha mai smesso di spendersi per le cause in cui crede. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - «A Carlo cantavo le canzoni di lotta e dei partigiani»

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