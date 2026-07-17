A Bassano del Grappa si svolgerà nel 2026 un festival dedicato ai linguaggi del contemporaneo, con un focus sulla contaminazione tra teatro, danza e musica. Durante l’evento, le diverse forme artistiche saranno integrate, creando spettacoli in cui dialogano e si mescolano. L’obiettivo è mostrare come le discipline artistiche possano interagire, generando progetti e performance caratterizzate dalla fusione tra i vari linguaggi. La manifestazione mette in evidenza l’intenzione di superare le separazioni tra le arti.

L’edizione 2026 si sviluppa attorno a un’idea precisa: la commistione dei linguaggi. Teatro, danza e musica non vengono presentati come ambiti separati, ma come strumenti che dialogano costantemente tra loro, dando vita a spettacoli e progetti in cui la contaminazione diventa il principale elemento creativo. Una linea curatoriale che attraversa l’intero cartellone e che trova nella programmazione musicale uno dei suoi aspetti più significativi. La sezione dedicata alla musica rappresenta infatti un’evoluzione rispetto alle edizioni precedenti. Da un lato il festival apre le porte ad artiste provenienti dalla scena musicale indipendente, già riconosciute da un proprio pubblico ma alla prima esperienza all’interno di un contesto teatrale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - A Bassano del Grappa, un festival sui linguaggi del contemporaneo

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PRESENTATA LA 46^ EDIZIONE DI OPERAESTATE FESTIVAL VENETO | 22/04/2026

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