A 16 anni Léonie Cassel apre la sfilata di Dolce & Gabbana che consacrò Monica Bellucci 30 anni fa

A 16 anni, Léonie Cassel ha aperto la sfilata di Dolce & Gabbana, un evento che ricorda il debutto di Monica Bellucci, avvenuto circa 30 anni fa. La giovane modella ha calzato le prime passerelle, mentre la collezione è scivolata tra luci e sguardi di pubblico e addetti ai lavori. La sfilata ha segnato un momento di continuità tra passato e presente della moda italiana.

Trent’anni sono un battito di ciglia quando si parla di moda, ma possono contenere un’intera vita. E se quella vita ha il volto di Monica Bellucci, allora quel battito diventa storia. Nel 1996, quando la modella umbra calcava le passerelle di Dolce & Gabbana diventando uno dei volti più iconici della maison italiana, nessuno avrebbe potuto immaginare che tre decenni dopo, nello stesso scenario siciliano, un’altra Bellucci-Cassel avrebbe aperto quella stessa sfilata Alta Moda. Ma il cerchio si è chiuso, e Léonie Cassel, sedicenne, ha firmato il suo debutto ufficiale nel mondo della moda dalla porta principale. Il 13 luglio 2026, al Parco... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Léonie Cassel apre la sfilata di Dolce & Gabbana a 16 anni e incanta tutti con la sua eleganza

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Léonie Cassel debutta in passerella per Dolce&Gabbana: la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel apre la sfilata di Alta Moda a TaorminaLéonie Cassel ha sfilato per la prima volta in occasione dell’evento di Alta Moda a Taormina, indossando le creazioni di Dolce&Gabbana.

Temi più discussi: A 16 anni Léonie Cassel apre la sfilata Dolce & Gabbana sotto gli occhi di mamma Monica Bellucci; Léonie Cassel a 16 anni apre la sfilata Dolce & Gabbana d'Alta Moda: il debutto in passerella con il maestoso abito nuvola di tulle, ricoperto da una cascata di fiori e ballerine; Léonie, la figlia minore di Monica Bellucci e Vincent Cassel debutta in passerella da Dolce&Gabbana; Léonie Cassel debutta in passerella per Dolce&Gabbana: la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel apre la sfilata di Alta Moda a Taormina.

La figlia dell’attrice e di Vincent Cassel ha 16 anni, frequenta ancora la scuola, coltiva una grande passione per la musica e prende lezioni di canto x.com

Léonie Cassel debutta a 16 anni per D&G, ma il suo idolo non è mamma Monica Bellucci: È mia sorella DevaLéonie Cassel debutta in passerella a 16 anni per Dolce & Gabbana. La figlia di Monica Bellucci rivela che il suo modello è la sorella Deva. alfemminile.com

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