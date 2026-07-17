A 16 anni Léonie Cassel apre la sfilata di Dolce & Gabbana che consacrò Monica Bellucci 30 anni fa

Da screenworld.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 16 anni, Léonie Cassel ha aperto la sfilata di Dolce & Gabbana, un evento che ricorda il debutto di Monica Bellucci, avvenuto circa 30 anni fa. La giovane modella ha calzato le prime passerelle, mentre la collezione è scivolata tra luci e sguardi di pubblico e addetti ai lavori. La sfilata ha segnato un momento di continuità tra passato e presente della moda italiana.

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Trent’anni sono un battito di ciglia quando si parla di moda, ma possono contenere un’intera vita. E se quella vita ha il volto di Monica Bellucci, allora quel battito diventa storia. Nel 1996, quando la modella umbra calcava le passerelle di Dolce & Gabbana diventando uno dei volti più iconici della maison italiana, nessuno avrebbe potuto immaginare che tre decenni dopo, nello stesso scenario siciliano, un’altra Bellucci-Cassel avrebbe aperto quella stessa sfilata Alta Moda. Ma il cerchio si è chiuso, e Léonie Cassel, sedicenne, ha firmato il suo debutto ufficiale nel mondo della moda dalla porta principale. Il 13 luglio 2026, al Parco... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Léonie Cassel apre la sfilata di Dolce & Gabbana a 16 anni e incanta tutti con la sua eleganza

Video Léonie Cassel apre la sfilata di Dolce & Gabbana a 16 anni e incanta tutti con la sua eleganza

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