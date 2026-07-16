zona bianca tra le tensioni sul voto il caldo e garlasco

Giuseppe Brindisi torna questa sera, giovedì 16 luglio, nella nuova collocazione inizialmente destinata a Le Grandi Domande di Freedom, con Zona Bianca, il talk show estivo di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni del 16 luglio 2026. Al centro della puntata, ampio spazio sarà dedicato alle tensioni sul voto per la riforma della legge elettorale e agli scenari della politica interna. A seguire, focus sull’ ondata di caldo che in questi giorni sta mettendo in difficoltà diverse aree del Paese, con un approfondimento sulle cause e le conseguenze del fenomeno. Infine, si tornerà a parlare del caso Garlasco, con tutte le ultime novità investigative. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Nuit de tension : la police de Fréjus face aux agressions

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