Stasera, mercoledì 8 luglio 2026, alle 21:20 su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Zona Bianca, il programma di attualità condotto da Giuseppe Brindisi. La trasmissione, realizzata da Videonews e Tg4, tratta temi di attualità e approfondimenti. La puntata prevede la presenza di ospiti, anche se non sono stati ancora annunciati. La trasmissione si svolge in diretta e si concentra su eventi e questioni di attualità nazionale.

. Questa sera, mercoledì 8 luglio 2026, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 8 luglio 2026, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme. Anticipazioni e ospiti. Un’analisi dei risvolti del vertice Nato ad Ankara, che rappresenta anche il primo incontro tra il Premier italiano e il Presidente americano dopo gli attacchi di quest’ultimo, sono al centro del nuovo appuntamento di oggi condotto da Giuseppe Brindisi, con il commento dell’inviato speciale dell’amministrazione Trump Paolo Zampolli, di Carlo Fidanza (FdI) e Paolo Romano (PD). 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata dell’8 luglio 2026

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#Garlasco @esmeraxxx @zona_bianca @giusbrindisi Anticipazioni puntata 01/07/2026. x.com

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