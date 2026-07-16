Zeballos accordo pronto | serve prima una cessione
Il Napoli ha avviato i contatti per l'acquisto di Exequiel Zeballos, ma prima di finalizzare l'operazione deve liberare un posto in attacco. La società sta lavorando per cedere almeno un giocatore, requisito necessario prima di procedere con l'accordo. La trattativa con il giocatore è in fase avanzata, ma l’affare potrà concretizzarsi solo dopo aver risolto la questione delle uscite. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sui nomi dei possibili partenti.
Il Napoli ha già impostato l’operazione per Exequiel Zeballos, ma prima dovrà creare spazio nel reparto offensivo. La priorità della dirigenza è completare almeno una cessione. Solo dopo sarà possibile accelerare per l’attaccante argentino. Il classe 2002 è seguito da tempo dal club azzurro. Le sue caratteristiche tecniche e la giovane età lo rendono uno dei profili preferiti per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Anche la situazione contrattuale può favorire la trattativa. Il legame tra Zeballos e il Boca Juniors scadrà a dicembre. Il calciatore, inoltre, è già stato escluso dal progetto tecnico della società argentina. Sul fronte personale, il Napoli ha già compiuto un passo importante. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Abandona al protagonista, salva al villano; dos señores locos la miman por el tiempo
Notizie e thread social correlati
Zeballos, accordo totale: serve prima una cessioneIl Napoli ha raggiunto un accordo totale con il giocatore e con il Boca Juniors per l'acquisto di Ezequiel Zeballos.
Napoli, affare quasi fatto per Zeballos. Ma prima serve vendereIl Napoli sta per chiudere l'acquisto di un calciatore argentino, con l’accordo quasi raggiunto.
Temi più discussi: Il Napoli a un passo da Zeballos: pronti 4 anni di contratto. L’agente è in città per chiudere; Romano - Napoli, accordo verbale con Zeballos! La promessa al giocatore e l'ostacolo da superare; Calciomercato Napoli, Zeballos vuole solo gli azzurri: c’è un patto tra le parti; NAPOLI, ZEBALLOS SEMPRE PIÙ VICINO: CIFRE E DETTAGLI DELL'OPERAZIONE.
Napoli, accordo blindato con Zeballos: c'è l'offerta, le cifreIl Napoli del patron Aurelio De Laurentiis e del direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a regalare il primo colpo al proprio tecnico Massimiliano Allegri. Come viene riportato sul suo canale YouTu ... calciomercato.com
Zeballos, il Napoli prepara offerta al Boca: le cifre definitive dell'accordoSul fronte delle uscite, il Napoli dovrà prima liberare uno spazio nel reparto offensivo per poter affondare il colpo su Exequiel Zeballos. L'attaccante argentino, classe 2002, è da tempo nel mirino d ... msn.com
Napoli, trovato accordo con Zeballos ora sono necessarie uscite per poi aprire la trattativa col Boca Juniors: la prima offerta sarà di 10M di dollari #Calciomercato #10luglio x.com
Domani nuovo vertice di mercato tra l'entourage di Zeballos e il ds Manna. Accordo definito (comprese le commissioni) tra le parti si attende (con calma) solo il via libera del Boca Juniors. 9 milioni di dollari circa per un calciatore che sarà comunque del Nap facebook