Il Napoli ha avviato i contatti per l'acquisto di Exequiel Zeballos, ma prima di finalizzare l'operazione deve liberare un posto in attacco. La società sta lavorando per cedere almeno un giocatore, requisito necessario prima di procedere con l'accordo. La trattativa con il giocatore è in fase avanzata, ma l’affare potrà concretizzarsi solo dopo aver risolto la questione delle uscite. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sui nomi dei possibili partenti.

Il Napoli ha già impostato l’operazione per Exequiel Zeballos, ma prima dovrà creare spazio nel reparto offensivo. La priorità della dirigenza è completare almeno una cessione. Solo dopo sarà possibile accelerare per l’attaccante argentino. Il classe 2002 è seguito da tempo dal club azzurro. Le sue caratteristiche tecniche e la giovane età lo rendono uno dei profili preferiti per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Anche la situazione contrattuale può favorire la trattativa. Il legame tra Zeballos e il Boca Juniors scadrà a dicembre. Il calciatore, inoltre, è già stato escluso dal progetto tecnico della società argentina. Sul fronte personale, il Napoli ha già compiuto un passo importante. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Zeballos, accordo pronto: serve prima una cessione

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