Il Milan sta valutando un nuovo trequartista mancino che possa agire partendo da destra e rientrare sul piede forte. La richiesta arriva dal nuovo allenatore, Rúben Amorim, che desidera un giocatore in grado di aggiungere imprevedibilità e qualità al modulo 3-4-2-1. Il giocatore interessato attende sviluppi, mentre il suo procuratore sta seguendo le trattative.

Il Milan è alla ricerca di un trequartista mancino che sappia agire partendo da destra per poi rientrare sul suo piede forte. Si tratta dell'identikit tattico esplicitamente richiesto dal nuovo allenatore, Rúben Amorim, per dare imprevedibilità e qualità al suo collaudato modulo 3-4-2-1. Queste precise caratteristiche tecniche ed atletiche rientrano perfettamente nel bagaglio di Nicolò Zaniolo, classe 1999, fantasista attualmente in rotta totale con l'Udinese. A fare il punto dettagliato sulla questione sono stati il 'Corriere della Sera' e 'Tuttosport' oggi in edicola. La rinascita in Friuli e lo scontro sull'ingaggio. Zaniolo, nell'ultima... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Zaniolo trequartista del nuovo Milan? Il giocatore aspetta, il procuratore si muove. Il punto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, sfuma definitivamente Zaniolo? Inler allo scoperto sul trequartista bianconeroIl Milan potrebbe aver perso definitivamente la pista su Zaniolo, che è stato riscattato dal club friulano con una cifra bassa dal Galatasaray.

Zaniolo, permanenza all'Udinese non più certa: il giocatore sogna il MilanNicolò Zaniolo non è più certo di rimanere all'Udinese e avrebbe manifestato interesse per il trasferimento al Milan.

Temi più discussi: Milan, incontro con l'agente di Zaniolo: attesa per gli sviluppi del braccio di ferro con l'Udinese; Zaniolo diserta a Udine. Inter, si complica Khalaili: il piano B è Guéla Doué. Roma forte su Moreira; Calciomercato Juve tra crepe e sogni: la furia Zaniolo e il centrocampista che mette tutti d’accordo; Tuttosport: Nuovo Milan C’è Zaniolo Ma serve l’offertona.

Calciomercato: Kessie vuole la Juventus, Milan suggestione Foden e torna di moda ZanioloJuventus e Milan protagoniste sul mercato: i bianconeri puntano su Kessié per il centrocampo, mentre i rossoneri cercano un nuovo trequartista ... it.blastingnews.com

A me non dispiacerebbe se il trequartista puro non è prendibile (leggi Zaniolo-Brahim). x.com

Udinese-Zaniolo, continua il braccio di ferro. Mossa Milan per anticipare la concorrenzaNuovi contatti tra il Milan e l'entourage di Nicolò Zaniolo. L'agente del 27enne dell'Udinese, Claudio Vigorelli, nella serata di martedì è stato avvistato a Casa Milan. Nell'incontro, avrebbe aggiorn ... msn.com