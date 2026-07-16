Zaniolo trequartista del nuovo Milan? Il giocatore aspetta il procuratore si muove Il punto
Il Milan sta valutando un nuovo trequartista mancino che possa agire partendo da destra e rientrare sul piede forte. La richiesta arriva dal nuovo allenatore, Rúben Amorim, che desidera un giocatore in grado di aggiungere imprevedibilità e qualità al modulo 3-4-2-1. Il giocatore interessato attende sviluppi, mentre il suo procuratore sta seguendo le trattative.
Il Milan è alla ricerca di un trequartista mancino che sappia agire partendo da destra per poi rientrare sul suo piede forte. Si tratta dell'identikit tattico esplicitamente richiesto dal nuovo allenatore, Rúben Amorim, per dare imprevedibilità e qualità al suo collaudato modulo 3-4-2-1. Queste precise caratteristiche tecniche ed atletiche rientrano perfettamente nel bagaglio di Nicolò Zaniolo, classe 1999, fantasista attualmente in rotta totale con l'Udinese. A fare il punto dettagliato sulla questione sono stati il 'Corriere della Sera' e 'Tuttosport' oggi in edicola. La rinascita in Friuli e lo scontro sull'ingaggio. Zaniolo, nell'ultima... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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