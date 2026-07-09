Milan sfuma definitivamente Zaniolo? Inler allo scoperto sul trequartista bianconero

Il Milan potrebbe aver perso definitivamente la pista su Zaniolo, che è stato riscattato dal club friulano con una cifra bassa dal Galatasaray. Il trequartista italiano, quindi, non si trasferirà più in rossonero. In precedenza, si era ipotizzato un possibile trasferimento, ma ora il suo cartellino è stato ufficialmente trasferito al club di appartenenza. Nessun accordo è stato annunciato tra le parti coinvolte.

Nicolò Zaniolo al Milan potrebbe rimanere solo una breve suggestione di calciomercato, relegata al passato. Il trequartista italiano è stato riscattato nelle scorse settimane dal Club friulano, che ha versato una cifra irrisoria al Galatasaray per mantenere il possesso a titolo definitivo del talento ex Roma. Un affare perfetto, se non fosse che l'entourage del calciatore si sarebbe aspettato anche un ritocco sullo stipendio: l'accordo stipulato in fretta e furia al termine del calciomercato estivo di un anno fa era stato trovato in breve tempo, pur di concludere l'operazione nei tempi richiesti. Zaniolo però ora vorrebbe un nuovo contratto che rispecchi le sue qualità e il suo ruolo in squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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