Yuasa chiuso il mercato Romiti | Noi competitivi

Il mercato di volley a Bologna si è concluso e la Yuasa Battery mira a riconquistare rapidamente il ruolo di protagonista in serie A2. L’obiettivo è riaccendere l’entusiasmo che ha caratterizzato la squadra, in passato protagonista di una delle storie più significative della pallavolo italiana, trasformando un piccolo paese in un punto di riferimento del settore.

Si è chiuso il volleymercato a Bologna e per la Yuasa Battery è stato anche il momento di tirare le somme con un obiettivo specifico: riprendersi subito il ruolo da protagonista in serie A2 e riaccendere quell’entusiasmo che ha trasformato un piccolo paese in una delle favole più belle della pallavolo italiana. In rosa tre conferme, una promozione dal settore giovanile e dieci volti nuovi affidati come sempre al totem della Yuasa Battery ovvero coach Massimiliano Ortenzi, autentica bandiera del club, pronto a iniziare il suo ventesimo campionato consecutivo sulla panchina di Grottazzolina. Chiuso il mercato allo Zanhotel Centergross di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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