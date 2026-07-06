Il presidente del club ha dichiarato che la squadra è competitiva e ha come obiettivo la costruzione di uno stadio e di un centro sportivo. La presentazione della nuova maglia home 2026-27 è avvenuta a bordo di una nave da crociera, in occasione dei festeggiamenti per il centenario del club. La maglia è stata mostrata pubblicamente durante l’evento, che ha coinvolto i tifosi e i media. Nessun altro dettaglio sui progetti o sulla strategia sportiva è stato comunicato.

I festeggiamenti per il centenario del Napoli sono entrati nel vivo con la presentazione della nuova maglia home 202627, svelata a bordo della MSC World Europa. Presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha ripercorso la storia del club: "Celebriamo 100 anni di passione, di identità, di cadute, di rinascita e di successi. Il calcio a Napoli ha una storia ultracentenaria che risale alla fine dell'800". Tra gli appuntamenti più attesi delle celebrazioni c'è quello del 1° agosto, quando è prevista una grande festa nel centro della città. "Ci sarà una festa speciale nel cuore della città con tutto il popolo azzurro, i tifosi e alcune leggende del club", ha annunciato il patron. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Nuova maglia, De Laurentiis: “Noi competitivi, obiettivo costruire stadio e centro sportivo”

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