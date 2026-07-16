WWE Unreal | intervista a Trick Williams Preparatevi a conoscere il vero me

Un wrestler ha annunciato che nei prossimi mesi rivelerà aspetti della sua personalità al di fuori del personaggio. Attualmente si esibisce a SmackDown, dove utilizza la frase “Whoop that Trick” per sbeffeggiare gli avversari. In un’intervista, ha dichiarato che presto i fan potranno conoscere il vero lui, senza maschere o finzioni. La dichiarazione anticipa un possibile cambiamento o approfondimento sulla sua figura pubblica.

I fan della WWE possono ammirarlo a SmackDown mentre sbeffeggia gli avversari a suon di “Whoop that Trick”, ma molto presto potranno scoprire cosa si cela dietro al suo personaggio. Il 21 luglio è in arrivo su Netflix la terza stagione di WWE Unreal, documentario che porta il pubblico dietro le quinte del Wrestling made in Stamford. Un mondo dove storyline e realtà spesso si intrecciano. Tra i protagonisti di questi nuovi episodi (5 in tutto da 50 minuti ciascuno) c’è proprio l’attuale United States Champion Trick Williams che noi di ScreenWorld abbiamo avuto modo di intervistare. Ecco cosa ci ha raccontato. Trick Williams ci racconta WWE Unreal. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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FULL INTERVIEW: Triple H breaks down The Road to WrestleMania: WrestleMania 42 Countdown highlights

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