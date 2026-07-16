WWE | Si prevede presto l’arrivo di Mike Santana

Come gran parte dei fan ormai sapranno, l’esperienza in TNA di Mike Santana si è conclusa con Slammiversary, quando ha perso il titolo del mondo contro Nic Nemeth. Poco dopo, il wrestler portoricano è stato rimosso dal roster della federazione e diversi report sono usciti subito confermando la fine dello stint in TNA del wrestler. Già da prima della fine dello stint, però, diverse voci si sono susseguite durante la fase più acuta della partnership con la WWE secondo cui Santana potesse accasarsi a Stamford al termine del suo contratto con la TNA. Secondo un nuovo report, tale ipotesi avrebbe preso sempre più piede. Stando a quanto riferisce... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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