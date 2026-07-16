Karl Anderson ha dichiarato di essersi pentito di aver preso in giro alcuni colleghi che nel backstage aspettavano di chiedere una foto a The Rock. Durante un podcast, l’ex wrestler ha spiegato di aver cambiato opinione riguardo a quel comportamento, ammettendo di aver sbagliato a scherzare su quella situazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze o reazioni da parte di altri coinvolti.

A distanza di tempo, Karl Anderson ha ammesso di essersi ricreduto su un episodio avvenuto durante la sua esperienza in WWE. L’ex membro del Good Brothers, intervenuto insieme a Luke Gallows nel podcast TMZ’s Inside the Ring, ha raccontato di aver preso in giro diversi colleghi che, nel backstage, facevano la fila per chiedere una foto a The Rock. Oggi, però, la pensa in modo completamente diverso. “Una volta The Rock arrivò nel backstage e vidi tantissimi ragazzi correre da lui, nella Gorilla Position, per chiedergli una foto. Pensai: ‘Guardate questi mark’. Lo dissi anche in un podcast, cercando di provocare una reazione, e infatti ci riuscii. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Karl Anderson si pente, “Sbagliavo a prendere in giro chi chiedeva una foto a The Rock”

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