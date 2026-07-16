Dal 19 al 28 luglio, nel bosco cittadino di Pontecagnano Faiano, si svolgerà WoodFest 2026, un festival regionale dedicato a enogastronomia, cultura e musica. La manifestazione si terrà in via Amerigo Vespucci 14, con stand gastronomici, spettacoli e attività culturali distribuite lungo il percorso nel bosco. Sono previsti eventi per tutta la durata della festa, che coinvolgeranno espositori e artisti locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tutto pronto a Pontecagnano Faiano, nel salernitano, in via Amerigo Vespucci n.14 dove dal 19 al 28 luglio, nel bosco cittadino si svolgerà il festival regionale enogastronomico, culturale e musicale WoodFest 2026. Un evento organizzato e finanziato da un gruppo di giovani dei Picentini dell’associazione culturale Rewind e che gode dei patrocini gratuiti di Regione Campania, Provincia di Salerno e Comune di Pontecagnano, che vedrà la celebrazione attraverso i piatti della tradizione campana che è patria della Dieta Mediterranea, la musica popolare live e i convegni sulla sostenibilità e la riscoperta della tradizione enogastronomica campana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘WoodFest 2026’: Pontecagnano Faiano si prepara per la festa del bosco

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