Wizz Air | annunciata la nuova rotta diretta tra Napoli e Trieste a tariffe low cost

Dal 14 dicembre 2026, sarà disponibile un volo diretto tra Napoli e Trieste operato da Wizz Air. I biglietti sono già in vendita a partire da 19,99 euro. La rotta rappresenta un'aggiunta alla rete di collegamenti aerei interni prevista per la stagione invernale.

Wizz Air lancia il nuovo volo diretto da Napoli a Trieste dal 14 dicembre 2026. Biglietti già in vendita con tariffe a partire da 19,99 euro. Un nuovo importante tassello si aggiunge alla rete dei trasporti aerei interni per la prossima stagione invernale. La compagnia aerea Wizz Air ha ufficializzato l’apertura di un collegamento diretto inedito che metterà in comunicazione il capoluogo campano e la città giuliana a partire dal prossimo 14 dicembre 2026. La tratta prevede l’effettuazione di quattro corse ogni settimana, concentrate in particolare nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. La notizia del nuovo volo e le stime sui flussi turistici invernali sono state diffuse dall’agenzia di stampa Ansa. 🔗 Leggi su 2anews.it

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