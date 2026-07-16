WhatsApp dice addio a questi smartphone Android da settembre | controlla subito se sei tra gli esclusi
A partire da settembre 2026, WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni smartphone Android più vecchi. La piattaforma ha annunciato che i dispositivi non più aggiornati alle versioni più recenti del sistema operativo Android non potranno più accedere all’app di messaggistica. Si consiglia agli utenti di verificare se il loro dispositivo rientra tra quelli esclusi e di aggiornare il sistema operativo o cambiare telefono per continuare a usare WhatsApp senza interruzioni.
WhatsApp e la fine silenziosa: che succede davvero ai vostri vecchi smartphone? Facciamo un gioco. Immaginate di svegliarvi un mattino di settembre 2026, di prendere il vostro smartphone come sempre. e scoprire che una delle vostre abitudini più intime, uno dei vostri riti più automatici, è sparito dal nulla. Cosa fareste, se WhatsApp smettesse di funzionare da un giorno all’altro? E, soprattutto, chi è davvero al sicuro da questa piccola apocalisse domestica? Sopravvivenza digitale o condanna all’oblio?. WhatsApp, ci raccontano, è il ponte che unisce amici e famiglie, la messaggistica gratuita e sicura che avete installato ovunque. L’app che promette connessioni eterne, ora si fa giudice silenziosa del vostro hardware. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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