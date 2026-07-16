WhatsApp dice addio a questi smartphone Android da settembre | controlla subito se sei tra gli esclusi

WhatsApp e la fine silenziosa: che succede davvero ai vostri vecchi smartphone? Facciamo un gioco. Immaginate di svegliarvi un mattino di settembre 2026, di prendere il vostro smartphone come sempre. e scoprire che una delle vostre abitudini più intime, uno dei vostri riti più automatici, è sparito dal nulla. Cosa fareste, se WhatsApp smettesse di funzionare da un giorno all’altro? E, soprattutto, chi è davvero al sicuro da questa piccola apocalisse domestica? Sopravvivenza digitale o condanna all’oblio?. WhatsApp, ci raccontano, è il ponte che unisce amici e famiglie, la messaggistica gratuita e sicura che avete installato ovunque. L’app che promette connessioni eterne, ora si fa giudice silenziosa del vostro hardware. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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