Welcome to Kowloon Recensione | terrore in 50 minuti

Un videogioco horror di circa 50 minuti, intitolato Welcome to Kowloon, è stato rilasciato. Si tratta di un’esperienza in prima persona, breve, lineare e quasi interamente guidata. Il gioco si svolge in un ambiente ambientato nella città di Kowloon, sfruttandone bene l’atmosfera. La durata limitata non impedisce di creare tensione attraverso l’uso dello spazio e dell’ambiente circostante.

Esistono giochi horror che costruiscono campagne lunghe e articolate, mentre altri preferiscono concentrare tutto in meno di un’ora. Welcome to Kowloon appartiene alla seconda categoria: un’esperienza in prima persona breve, lineare e quasi completamente guidata, capace però di sfruttare molto bene l’ambiente nel quale è ambientata. Sviluppato da a1esska, Notex, N4bA e Admia, il gioco è disponibile su PC tramite Steam. La durata dichiarata è di circa 50 minuti, un dato piuttosto realistico anche per chi decide di osservare attentamente gli scenari e cercare gli obiettivi nascosti. Una casa economica nel posto peggiore possibile. Il protagonista è un giovane studente alla ricerca di un alloggio poco costoso. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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