Terrore in un negozio ai Navigli | uomo molesta tre donne in pochi minuti e scappa verso la stazione

Un pomeriggio di paura si è verificato ai Navigli, dove un uomo ha molestato tre donne in rapida successione all’interno di un negozio. Dopo aver molestato le tre clienti, l’uomo è fuggito in direzione della stazione vicina. La polizia sta conducendo le indagini per identificare il responsabile e ricostruire la sequenza dei fatti. Nessuna delle vittime ha riportato ferite gravi.

Tre donne molestate nel giro di pochi minuti. È il pomeriggio di terrore che un uomo ha deciso di “regalare” a tre signore scelte a caso in un negozio in zona Navigli, a Milano. La scena si è concretizzata poco prima delle 16 di lunedì, quando un senegalese di 26 anni è entrato in un negozio in.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Milano, il negozio ai Navigli diventa un tempio di Star Wars? Cosa scoprirai Cosa si può provare fisicamente nel piano inferiore del negozio? Come ha trasformato il punto vendita la sua vetrina abituale? Dove... Terrore in stazione: volontarie sole contro uomo col coltelloDue operatrici della Pubblica assistenza di Monterosso hanno affrontato una situazione di pericolo nella notte presso la stazione ferroviaria locale,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dalla lite alla violenta aggressione: attimi di terrore sotto i portici della piazza. Un uomo in ospedale; Napoli, esplosione nella notte a Fuorigrotta: distrutto un negozio; Terrore nel centro di Lipsia, un suv piomba sulla folla; Bloodbuster, (quasi) trent’anni al servizio del cinema. Terrore in un negozio ai Navigli: uomo molesta tre donne in pochi minuti e scappa verso la stazioneUn ventiseienne ha scatenato il caos in un'attività commerciale puntando al seno delle presenti: bloccato dalla polizia prima che sparisse tra i pendolari ... milanotoday.it Terrore in negozio, rapina con la pistola: Dacci i soldi. E scappano con 1000 euroFirenze, 19 aprile 2026 - Rapina in un negozio di abbigliamento, a Lastra a Signa. È successo intorno alle 18:30 di questo pomeriggio, domenica 19 aprile, quando due persone con il volto coperto da ... lanazione.it Rapine da un milione di euro, arrestata la banda terrore dei Parioli. - facebook.com facebook