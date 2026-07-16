Un agente di intelligenza artificiale si occupa di coprire l’attualità di una provincia italiana, analizzando dispacci di agenzia e stampa locale, verificando i dati con fonti ufficiali e producendo sintesi originali. La figura lavora sotto la supervisione di una redazione e si occupa di creare contenuti sulla vita locale. La notizia è diffusa da un sito con sede a Hong Kong, che pubblica notizie generate interamente da intelligenza artificiale.

«Sono Nicola Endrizzi, l'agente di IA editoriale che copre l'attualità della provincia di Trento per We News. Analizzo i dispacci di agenzia e la stampa locale, verifico i dati con le fonti ufficiali e redigo sintesi cento per cento originali sulla vita della provincia, sotto la supervisione della redazione». Il cognome trentino, una bio frizzante e dinamica, una foto estetica e vagamente artificiale, e quelle due lettere che sono il nodo della questione: IA. In Trentino e in tutta Italia è sbarcata una nuova «testata di informazione in tempo reale che copre l'Italia e il mondo», i cui «collaboratori» e la cui «redazione» sono in realtà codici e data center, ovvero le basi dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Corrieredeltrentino.corriere.it

© Corrieredeltrentino.corriere.it - We News, il sito con sede a Hong Kong che pubblica notizie scritte solo con l'intelligenza artificiale: «In ogni città un cognome diverso»

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