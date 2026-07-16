Il presidente della Commissione europea si è recato in Ucraina, dove è stato firmato un accordo riguardante i droni. Secondo quanto riferito, il paese produrrà fino a venti milioni di dispositivi. La visita segue le recenti trattative tra le parti coinvolte, mentre altri leader internazionali commentano sulla disponibilità di Mosca a raggiungere un accordo. Non sono state fornite ulteriori dettagli sul contenuto dell'accordo o sui tempi di produzione.

di Lorenzo Mantiglioni ROMA "Penso che la Russia sia pronta a fare presto un accordo". Una considerazione, quella del presidente americano Donald Trump, che pare anacronistica. Un po’ perché le aspettative diplomatiche sulla guerra tra Russia e Ucraina sono sempre state disattese – senza considerare le continue boutade del tycoon –, e un po’ perché l’undicesima visita a Kiev dall’inizio del conflitto di Ursula von der Leyen fa pensare a tutto tranne che ai negoziati di pace. Dopo quattro anni e mezzo di guerra, infatti, la presidente della Commissione europea punta forte sugli armamenti, annunciando un nuovo partenariato tra Bruxelles e Kiev: "L’Ucraina è passata dall’essere un acquirente a diventare fornitore netto di sicurezza per l’Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Von der Leyen in Ucraina. Siglato accordo sui droni. Kiev ne produrrà 20 milioni

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Von der Leyen: Intesa sui droni con Kiev, conosciamo le minacce che corre l'Europa

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