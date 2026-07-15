Ursula von der Leyen è arrivata questa mattina a Kiev, completando l’undicesima visita dalla partenza del conflitto. La presidente della Commissione europea si è recata nel centro della città, incontrando rappresentanti locali e visitando infrastrutture danneggiate. La sua presenza si inserisce in un quadro di continui spostamenti tra le zone colpite dal conflitto, con l’obiettivo di sostenere l’Ucraina e monitorare la situazione sul campo.

Ursula von der Leyen è arrivata questa mattina a Kiev, nella sua undicesima missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. «È un momento speciale. L'Ucraina ha acquisito un forte slancio militare. La situazione sta cambiando. Annuncerò nuove iniziative volte a integrare le nostre industrie della difesa. In questo modo potremo produrre di più e più velocemente. Discuteremo inoltre dell'adesione e dei preparativi per questo inverno», ha scritto von der Leyen su X. Il nuovo accordo sulla difesa Sul tavolo della missione, infatti, ci sarà un nuovo accordo tra Ue e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa, facendo crescere la produzione di armi per Kiev. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Gazzettadelsud.it - Guerra in Ucraina, l'undicesima missione di von der Leyen a Kiev: «Il vento è girato»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra in Ucraina, drone russo colpisce palazzo in Romania: due feriti: «Mosca sconsiderata»

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ucraina, Zelensky: “Colpite 2 raffinerie di Mosca a 1.500 km dal fronte”. Von der Leyen: “Erogati altri 3,2 miliardi a Kiev”. La Francia ferma una petroliera russa

Von der Leyen: ‘Entro il trimestre i primi 45 miliardi a Kiev’La presidente della Commissione Europea ha annunciato che entro la fine del trimestre saranno consegnati 45 miliardi di euro a Kiev.

Temi più discussi: La nuova strategia politica di Zelensky inizia con la rimozione della premier Svyrydenko; Ucraina, vertice Volenterosi: nasce coalizione per scudo anti-missili. Ira del Cremlino; Russia potrebbe attaccare un Paese Nato dopo fine guerra con Ucraina: l'analisi; Il dilemma di Putin: trattare con Kiev o puntare su un'escalation? L'intelligence ucraina: Lo zar valuta anche un attacco a una base Nato sul Baltico.

Ci spostiamo sull'altro fronte di guerra: Sfilata del 14 luglio: la coalizione dei volontari manifesterà la propria unità e solidarietà con l’Ucraina di fronte a Putin @ROBZIK x.com

La Prossima Minaccia della Russia: il Potere Militare di Mosca dopo l'Ucraina reddit

guerra in UcrainaUn’inchiesta del New York Times ricostruisce le attività attribuite a un’unità dell’intelligence militare di Mosca incaricata di procurare tecnologie straniere. Al centro del caso ci sono componenti g ... ilgiornale.it

Guerra Ucraina Russia, almeno 10 morti e 80 feriti in raid russi nelle ultime 24 oreLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Kiev attaccata da missili russi: udite diverse esplosioni. LIVE ... tg24.sky.it