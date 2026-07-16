A Kiev, questa mattina, l'allarme missilistico ha costretto i residenti a rifugiarsi nei bunker. La città vive con questa routine quotidiana, con sirene che suonano ripetutamente e persone che cercano riparo senza esitazione. La città si risveglia sotto il costante timore di attacchi, mentre le strade si svuotano rapidamente al suono delle sirene. Nessuna informazione immediata su eventuali danni o vittime.

Un giorno come tanti a Kiev. Scatta l'allarme missilistico, tutti di corsa nel rifugio più vicino. Succede praticamente tutti i giorni nella capitale ucraina. Anche nel giorno in cui la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen va in visita al leader ucraino Volodymyr Zelensky. Solidarietà, vicinanza, firme su accordi, appoggio per l'adesione all'Ue e poi una fuga nel rifugio antiaereo. Un manifesto involontario di quanto pesantemente la guerra di invasione russa incida nella quotidianità ucraina. Una conferma di come e perché l'Europa stia tentando il cambio di passo necessario per arrivare quanto prima a una conclusione del conflitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Von der Leyen a Kiev: intese su droni e fondi. Poi la fuga nel bunker per i missili di Mosca

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Presidente da Comissão Europeia chega a Kyiv em visita oficial

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