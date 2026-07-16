Volley Vnl maschile | l' Italia centra sesta vittoria Belgio ko 3-0

L’Italia ha ottenuto la sesta vittoria nella Volleyball Nations League maschile, battendo il Belgio con un punteggio di 3-0. La partita si è disputata a Osaka, seconda delle quattro gare in programma. La squadra italiana ha conquistato il successo senza perdere set, consolidando la sua posizione nel torneo. La vittoria segue le precedenti gare vinte e rafforza la classifica complessiva. La competizione prosegue con le ultime sfide in programma.

Sesto successo in Volleyball Nations League per l'Italia. Nella seconda delle quattro gare in programma a Osaka, gli azzurri guidati dal CT Ferdinando De Giorgi hanno superato per 3-0 (25-20, 25-22, 25-22) il Belgio allenato dal tecnico italiano Emanuele Zanini, in una sfida importantissima ai fini della classifica generale e qualificazione alle Finals. L'Italia sale così a quota sei vittorie e 20 punti in classifica. Domani gli azzurri osserveranno un turno di riposo dalle partite, prima dello sprint finale con Argentina (18 luglio, ore 12.20) e Cuba (19 luglio, ore 8.30). Gli azzurri sono stati sempre compatti, partendo forte e senza concedersi alcuna pausa nel corso della gara. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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VNL Maschile 2026: Francesco Sani dopo Italia-Turchia 3-0

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