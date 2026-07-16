La musica come strumento di dialogo tra comunità, culture e territori di confine. È questo il cuore di “ Voci di Confine – Grenzstimmen ”, il progetto promosso dal Coro del Friuli Venezia Giulia per la direzione artistica di Alberto Busettini, nell’ambito del programma Interreg Italia-Austria 2021-2027, che dal 3 al 18 luglio coinvolgerà cantori, musicisti e comunità locali in una residenza artistica tra la Valcanale e della Gailtal. Fulcro del progetto sarà il lavoro musicale guidato da Agnes Schnabl, tra le direttrici di coro più autorevoli del panorama europeo, apprezzata per la qualità delle sue interpretazioni e per l’intensa attività artistica e didattica internazionale. 🔗 Leggi su Udine20.it

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© Udine20.it - Voci di Confine – Grenzstimmen. Il Coro del Friuli Venezia Giulia 17 luglio a Tarvisio

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