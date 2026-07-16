Voci di Confine – Grenzstimmen Il Coro del Friuli Venezia Giulia 17 luglio a Tarvisio

Da udine20.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Coro del Friuli Venezia Giulia si esibirà il 17 luglio a Tarvisio nell’ambito di “Voci di Confine – Grenzstimmen”. La manifestazione mira a promuovere la musica come mezzo di dialogo tra comunità, culture e territori di confine.

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La musica come strumento di dialogo tra comunità, culture e territori di confine. È questo il cuore di “ Voci di Confine – Grenzstimmen ”, il progetto promosso dal  Coro del Friuli Venezia Giulia  per la direzione artistica di  Alberto Busettini, nell’ambito   del programma Interreg Italia-Austria 2021-2027, che  dal 3  al  18 luglio  coinvolgerà cantori, musicisti e comunità locali in una residenza artistica tra la  Valcanale  e della  Gailtal. Fulcro del progetto sarà il lavoro musicale guidato da  Agnes Schnabl, tra le direttrici di coro più autorevoli del panorama europeo, apprezzata per la qualità delle sue interpretazioni e per l’intensa attività artistica e didattica internazionale. 🔗 Leggi su Udine20.it

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