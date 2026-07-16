Oggi alle 14 a Roma si svolge il Consiglio Federale che deciderà le squadre ammesse ai campionati di massima divisione e definirà i gironi di Serie B nazionale e B Interregionale. La Virtus Imola sperava nel ripescaggio, ma questa possibilità sembra essere ormai sfumata. La decisione ufficiale determinerà la composizione dei campionati e le squadre partecipanti per la prossima stagione.

E’ in programma oggi, a partire dalle 14 a Roma, il Consiglio Federale che definirà le squadre ammesse ai massimi campionati italiani, e con esse definirà anche i gironi di B nazionale e B Interregionale. La Virtus che per oltre un mese ha ballato tra i due campionati, con un’altalena di emozioni costante, si ritroverà nella quarta serie. Questo ha detto il campo, al termine di una stagione orribile, e questo sarà ribadito dopo che una lettura del regolamento altrettanto sbilenca ha premiato Reggio Calabria e non i gialloneri. Le puntate di questa incredibile telenovela sono ormai arcinote, per cui c’è poco da aggiungere, se non che il club giallonero ha annunciato da giorni la volontà di ricorrere davanti al giudice, con la flebile speranza che la Fip si contraddica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Virtus Imola, il giorno del giudizio. Ma il sogno ripescaggio è svanito

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