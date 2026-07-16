Ieri sera, all’Arena Visarno, un concerto ha raccolto diverse generazioni con un mix di generi musicali. La serata è iniziata con violini elettrici e canti lirici, passando al punk rock. La band ha eseguito brani storici, tra cui “Welcome to the Black Parade”, che ha suscitato entusiasmo tra il pubblico. La musica ha attraversato stili diversi, creando un’atmosfera di festa e partecipazione.

Firenze, 16 luglio 2026 – È bastata la prima nota di “Welcome to the Black Parade” a far andare in visibilio la Visarno Arena, ieri sera. Perché quel brano è un inno che scorre, che prende vita con il suo ritmo lento iniziale, con la sua andatura a marcia, per trasformarsi in un inno ad andare avanti con quel “Carry on” ripetuto ancora e ancora. Per il pubblico dei My Chemical Romance è un vero e proprio spettacolo questa data del “The Black Parade 2026”, che celebra i 20 anni di quella canzone e di quell’album omonimo che hanno fatto la storia del punk rock a livello mondiale. PRESSPHOTO Firenze. Concerto dei My Chemical Romance Black Parade al Visarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violini elettrici, canti lirici e il punk rock che fa ballare il Visarno. My Chemical Romance, 20 anni da “Teenagers”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La violinista rock Scarlet Rivera ospite a Limana

Notizie e thread social correlati

Firenze, arrivano in concerto i My Chemical RomanceIl 15 luglio alla Visarno Arena di Firenze si terrà l’unico concerto italiano dei My Chemical Romance nel 2026.

Vi ricordate Party Rock Anthem, il tormentone degli LMFAO che ha fatto ballare tutti nel 2011? La voce che sentivamo cantare in quel ritornello era la suaLauren Bennett, cantante britannica nota per aver partecipato al successo degli LMFAO con il brano Party Rock Anthem, è morta all'età di 37 anni.