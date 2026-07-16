Una persona è stata portata in carcere dopo aver violato ripetutamente il divieto di dimora stabilito dal giudice. La decisione è stata presa dopo che le forze dell’ordine hanno accertato le infrazioni durante un’operazione contro lo spaccio di droga, condotta dalla squadra mobile di Pisa. L’individuo era già sottoposto a restrizioni, ma è stato sorpreso più volte in luoghi vietati. L’arresto è stato deciso al termine di controlli mirati e attività di monitoraggio.

PISA – Personale della Squadra mobile della questura di Pisa, al termine dell’operazione interforze Piazze Pulite di contrasto allo spaccio nel centro storico di Pisa coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha dato esecuzione negli scorsi mesi ad un’ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Pisa, nei confronti di diversi soggetti accusati di aver posto in essere una piazza di spaccio nei dintorni della stazione centrale di Pisa. In particolare, uno dei destinatari del provvedimento restrittivo, un 29enne tunisino, individuato l’1 maggio scorso nel centro cittadino, è riuscito a sfuggire al controllo di polizia dandosi a repentina fuga a bordo di un’autovettura con altri connazionali e solo dopo un rocambolesco inseguimento, veniva identificato e tratto in arresto ad Empoli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Viola ripetutamente il divieto di dimora imposto dal Gip: va in carcere

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