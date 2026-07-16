Questa mattina a Villaricca, un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento in una palazzina di via della Resistenza, vicino all’ufficio postale. I residenti hanno spento il rogo prima dell’intervento dei vigili del fuoco. Non sono stati segnalati feriti.

Momenti di paura questa mattina a Villaricca, dove un incendio è divampato all'interno di una palazzina di via della Resistenza, a pochi passi dall'ufficio postale. L'allarme è scattato quando un denso fumo ha iniziato a fuoriuscire dall'edificio, spingendo numerosi residenti a lasciare le proprie abitazioni e a riversarsi in strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite da una sedia a rotelle. Prima dell'arrivo dei soccorsi, alcuni cittadini sono intervenuti recuperando un estintore dai locali di Poste Italiane e sono riusciti a domare il principio d'incendio, evitando che il rogo si propagasse e provocasse danni più gravi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Villaricca, incendio in un’abitazione di via della Resistenza: rogo spento dai residenti

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