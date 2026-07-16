Alle prime luci dell’alba, una sezione di un grande edificio pubblico è crollata improvvisamente, provocando un forte rumore e un brusco scoppio di calcinacci. La struttura si è sgretolata, lasciando un cumulo di macerie e detriti. Chi si trovava nelle vicinanze si è trovato di fronte a una scena di distruzione, con persone in fuga e il caos che si è diffuso rapidamente tra i presenti.

Un rumore improvviso, profondo, seguito da una scena che nelle prime ore del giorno ha lasciato senza parole chi si trovava nelle vicinanze. In pochi istanti, il silenzio dell’alba è stato spezzato dal cedimento di una parte di un grande edificio pubblico. La paura è stata immediata. Polvere, detriti e una porzione della struttura improvvisamente aperta verso l’esterno hanno fatto temere il peggio, mentre i primi soccorsi raggiungevano l’area e iniziavano le verifiche. È accaduto a Bolzano, dove intorno alle 6 del mattino è crollata una parte del Tribunale. Il cedimento si è verificato mentre erano in corso lavori di ristrutturazione e ha interessato la zona centrale dell’immobile, tanto da rendere visibile perfino la montagna sullo sfondo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Viene giù tutto”. Crolla il tribunale in Italia, tutti in fuga: “Come un terremoto”

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