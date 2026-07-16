Viene giù tutto Crolla il tribunale in Italia tutti in fuga | Come un terremoto

Da tvzap.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle prime luci dell’alba, una sezione di un grande edificio pubblico è crollata improvvisamente, provocando un forte rumore e un brusco scoppio di calcinacci. La struttura si è sgretolata, lasciando un cumulo di macerie e detriti. Chi si trovava nelle vicinanze si è trovato di fronte a una scena di distruzione, con persone in fuga e il caos che si è diffuso rapidamente tra i presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un rumore improvviso, profondo, seguito da una scena che nelle prime ore del giorno ha lasciato senza parole chi si trovava nelle vicinanze. In pochi istanti, il silenzio dell’alba è stato spezzato dal cedimento di una parte di un grande edificio pubblico. La paura è stata immediata. Polvere, detriti e una porzione della struttura improvvisamente aperta verso l’esterno hanno fatto temere il peggio, mentre i primi soccorsi raggiungevano l’area e iniziavano le verifiche. È accaduto a Bolzano, dove intorno alle 6 del mattino è crollata una parte del Tribunale. Il cedimento si è verificato mentre erano in corso lavori di ristrutturazione e ha interessato la zona centrale dell’immobile, tanto da rendere visibile perfino la montagna sullo sfondo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

viene gi249 tutto crolla il tribunale in italia tutti in fuga come un terremoto
© Tvzap.it - “Viene giù tutto”. Crolla il tribunale in Italia, tutti in fuga: “Come un terremoto”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CEO force wife serve mistress,but unaware she super rich,cut all resource break him.

Video CEO force wife serve mistress,but unaware she super rich,cut all resource break him.

Notizie e thread social correlati

Prima l’esplosione poi viene giù tutto: crolla una palazzina in ItaliaUna palazzina nel centro di Rosora, in provincia di Ancona, è crollata dopo una forte esplosione avvenuta domenica 21 giugno alle 11.

Terremoto in Italia, crolla tutto: il video che fa paura, scuole chiuse e treni bloccatiNella prima mattinata di oggi, un terremoto di intensità significativa ha colpito diverse zone del paese, provocando crolli e danni strutturali.

Argomenti più discussi: New Jersey, crolla il tetto di un negozio per le forti piogge (VIDEO); Ibm perde 70 miliardi a Wall Street dopo l'allarme sull'impatto dell'Ai: il titolo crolla del 25%; Borsa Milano giù dell’1,15%: crolla Stellantis, volano Eni e Saipem; L'ho spinta giù io. Crolla (dopo 2 anni) il ragazzo di Aurora.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web