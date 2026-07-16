Victoria Beckham non esulta per l’Inghilterra scoppia la polemica e il video diventa virale | ecco cosa è successo

Durante il quarto di finale tra Inghilterra e Norvegia, l’11 luglio a Miami, Victoria Beckham non ha mostrato entusiasmo per la vittoria della sua nazionale. Un video che la ritrae seduta in tribuna è diventato virale, scatenando reazioni sui social. La ex stilista non ha applaudito né esultato, attirando l’attenzione su un comportamento inatteso per una tifosa di lunga data. Il gesto ha suscitato commenti e discussioni online, trasformando un momento sportivo in un caso mediatico.

Ci sono momenti in cui il calcio diventa teatro involontario, e quello che succede in tribuna finisce per rubare la scena a ciò che accade sul campo. È quanto successo l’11 luglio scorso allo stadio di Miami, durante il quarto di finale tra Inghilterra e Norvegia. Mentre Jude Bellingham siglava la rete decisiva ai tempi supplementari, regalando ai Tre Leoni il passaggio del turno, le telecamere hanno immortalato una scena che avrebbe fatto il giro del web: David Beckham in piedi, pugno alzato, volto acceso dall’emozione. Accanto a lui, Victoria Beckham, seduta, sguardo neutro, telefono in mano. Nessuna esultanza, nessun sorriso, nessun segno evidente di coinvolgimento. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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