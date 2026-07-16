Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-07-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 del 16 luglio 2026, si segnalano code e traffico intenso sul grande raccordo anulare di Roma. La viabilità presenta rallentamenti e congestioni nel tratto interessato, secondo le informazioni fornite da Astral infomobilità, servizio della Regione Lazio dedicato alla gestione del traffico. Nessuna informazione specifica su incidenti o lavori in corso. Le autorità raccomandano di monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni della situazione.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda per traffico intenso tra Fiumicino e doppia in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cascia e Salaria Nomentana Roma Rm più avanti per incidente code tra le uscite Casilina e da sul tratto urbano per incidente traffico rallentato con code tra la tangenziale est e via Fiorentini nei due sensi di marcia ti rallenta sulla statale Pontina grande raccordo e via di Pratica direzione Latina in via Nettunense code tra Aprilia Campo di Carne direzione Anzio mentre in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di metalli veloce da astrale infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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