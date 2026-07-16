Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-07-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 16 luglio 2026 sulla A24 Roma-Teramo, si è verificato un incidente che ha causato rallentamenti. L'informazione è stata diffusa da Astral infomobilità, il servizio della regione Lazio dedicato alla viabilità. Non sono stati comunicati dettagli su feriti o cause dell’incidente. La circolazione sulla carreggiata interessata risulta rallentata, con possibili ripercussioni sul traffico nella zona.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo un incidente rallenta il traffico tra Castel Madama e Tivoli direzione Roma sul grande raccordo anulare quad a tratti per traffico intenso tra la a91 Roma Fiumicino e La Romanina in carreggiata esterna mentre è in carreggiata interna ti rallenta per l'intenso traffico tra Laurentina Colombo caccia bis e Salaria è più avanti tra le uscite Nomentana Roma Teramo sul tratto Urbano della A24 un incidente rallenta il traffico tra la tangenziale Est e lo svincolo per via Fiorentini direzione Grande Raccordo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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