Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-07-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 16 luglio 2026, la regione Lazio ha comunicato tramite Astral Infomobilità che sull'autostrada A24 Roma-Teramo ci sono problemi di viabilità.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo un incidente rallenta il traffico altezza Tivoli direzione Roma sul grande raccordo anulare e coda tratti per traffico intenso tra puntine e Romanina in carreggiata esterna mentre è in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Cassia bis e Salaria Nomentana Roma Teramo per incidente e più avanti tra le uscite Casine da piazza sul tratto Urbano della A24 si rallenta tra la tangenziale Est e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare in via Casilina traffico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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