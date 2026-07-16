Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-07-2026 ore 11 | 25
Alle 11:25 del 16 luglio 2026, si segnala un incidente sul Raccordo Anulare di Roma. La viabilità risulta rallentata e si consiglia di evitare la zona o percorrere percorsi alternativi. Sul luogo sono presenti le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso. Nessuna informazione immediata su eventuali feriti o cause. La circolazione resta congestionata e si attendono aggiornamenti sulla situazione.
Astral infomobilità di nuovo trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un incidente sul Raccordo Anulare la causa delle codine esterna all'altezza dell'uscita Prenestina restiamo sul Raccordo Anulare rallentamenti ma per traffico intenso tra Pia Tuscolana sia interna sia esterna usciamo da Roma a Cisterna di Latina Si procede a rilento sulla via Appia in prossimità di via della quaglia In entrambe le direzioni Cambiamo argomento i cantieri a Roma proseguono anche questa notte i lavori di pulizia sul viadotto della Magliana che comportano la chiusura al transito tra via Laurentina via Newton questa sera... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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