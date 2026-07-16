Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-07-2026 ore 11 | 25

Notizia in breve

Alle 11:25 del 16 luglio 2026, si segnala un incidente sul Raccordo Anulare di Roma. La viabilità risulta rallentata e si consiglia di evitare la zona o percorrere percorsi alternativi. Sul luogo sono presenti le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso. Nessuna informazione immediata su eventuali feriti o cause. La circolazione resta congestionata e si attendono aggiornamenti sulla situazione.