Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 16 | 25
Alle 16:25 del 11 luglio 2026, il servizio di Astral infomobilità segnala traffico regolare sul raccordo anulare di Roma. La viabilità nella regione Lazio, secondo le ultime comunicazioni, non presenta congestioni o incidenti, garantendo un flusso normale delle auto sulla principale arteria di collegamento della capitale. Nessuna criticità viene segnalata nelle tratte monitorate dalla rete di informazione sulla mobilità regionale.
Astral infomobilità assoluto trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione delle cose sulla Pontina da raccordo Spinaceto in direzione Latina e delle code a tratti sulla litoranea Lido di Ostia Torvaianica nei due sensi di marcia Passiamo al trasporto pubblico sulla ferrovia regionale per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di acidità in un effetto non la fermata di Acilia fino al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 7 settembre in direzione di Porta San Paolo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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