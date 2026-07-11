Astral infomobilità assoluto trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione delle cose sulla Pontina da raccordo Spinaceto in direzione Latina e delle code a tratti sulla litoranea Lido di Ostia Torvaianica nei due sensi di marcia Passiamo al trasporto pubblico sulla ferrovia regionale per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di acidità in un effetto non la fermata di Acilia fino al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 7 settembre in direzione di Porta San Paolo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 16:25

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07:25Alle 7:25 di questa mattina, il traffico nella zona di Roma e nel Lazio si presentava regolare, secondo il servizio di Astral infomobilità.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

Nuovo passo avanti per lo stadio della Roma a Pietralata. Parere favorevole della Regione LazioLa direzione competente si è espressa positivamente sul progetto di fattibilità tecnico?economico, considerando superate le principali criticità urbanistiche e paesaggistiche emerse durante l’istrutto ... rainews.it

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