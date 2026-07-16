Il tribunale di Madrid ha autorizzato il processo con giuria contro Begona Gómez, moglie dell’ex presidente del governo. Le accuse riguardano traffico di influenze e appropriazione indebita. La decisione segue l’indagine che ha evidenziato presunte condotte illecite. La causa si svolgerà con un collegio di giudici popolari. La donna dovrà affrontare il procedimento giudiziario che riguarda accuse di corruzione e furto di fondi.

Il Tribunale provinciale di Madrid ha dato il via libera al processo con giuria contro Begona Go’mez, moglie di Pedro Sa’nchez, per traffico di influenze e appropriazione indebita. Il tribunale conferma così parzialmente la decisione del giudice Juan Carlos Peinado di rinviare a giudizio la compagna del primo ministro, accusandola di quattro reati (oltre a quelli già citati, corruzione in ambito commerciale e appropriazione indebita). Il tribunale ha anche ordinato la restituzione dei passaporti alla moglie del leader del PSOE e alla sua assistente a La Moncloa, Cristina lvarez, dopo che il giudice li aveva confiscati, vietando loro di lasciare il Paese e imponendo la loro comparizione in tribunale due volte al mese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Via libera al processo contro la moglie di Sanchez. Il tribunale: “C’è corruzione e appropriazione indebita”

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