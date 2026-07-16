Il pilota di Formula 1 ha dichiarato di non avere commenti sul proprio futuro e ha precisato che eventuali aggiornamenti saranno comunicati direttamente da lui. La dichiarazione arriva in risposta a domande sulla sua eventuale permanenza in squadra o su cambiamenti di team. Finora, non sono state rese note decisioni ufficiali o piani futuri. La comunicazione si è concentrata esclusivamente sulla volontà di informare personalmente in caso di novità.

Spa, 16 lug. - (Adnkronos) - "Non ho nulla da dire sul mio futuro. Ho sempre detto che eventuali novità sul mio futuro sarò io a comunicarle". Così Max Verstappen in merito alle voci sul suo futuro e su un possibile addio alla Red Bull dall'anno prossimo, nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del fine settimana del Gp del Belgio a Spa. "Dobbiamo guardare al futuro sistemando i problemi attuali, a volte c'è rabbia e un po' di delusione, ma poi si resetta, si torna in fabbrica e si lavora per il weekend di gara successivo -aggiunge il pilota olandese-. L'approccio non cambia. I membri del team che vanno via? Va così, bisogna cercare nuovi talenti ed è la cosa che va fatta sempre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Verstappen: "Nulla da dire sul mio futuro, quando ci saranno novità le comunicherò io"

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Why Mercedes Is No Longer Interested in Verstappen as He Considers Retirement

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