Verso la Serie D il Pontedera ufficializza date e programma del ritiro

Da corrieretoscano.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Pontedera ha annunciato le date e il programma del ritiro pre-campionato per la stagione 202627. I calciatori sono previsti arrivare tra il 20 e il 22 luglio, secondo il calendario elaborato dal direttore sportivo e dall’allenatore. Il programma include un inserimento progressivo dei giocatori nelle attività di preparazione.

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PONTEDERA – Il Pontedera ha ufficializzato il programma che segnerà l’avvio della stagione 202627. Il calendario, messo a punto dal direttore sportivo Simone Quintieri insieme al tecnico Giuseppe Mascara, prevede un graduale inserimento dei calciatori, attesi tra il 20 e il 22 luglio. Subito dopo l’arrivo, il gruppo si sottoporrà alle visite mediche tra il 22 e il 23 luglio, propedeutiche ai test fisici programmati allo stadio Ettore Mannucci nelle giornate del 24, 25 e 26 luglio. La preparazione vera e propria prenderà il via ufficiale il 27 luglio, sempre sul terreno dello stadio Ettore Mannucci. Per il periodo di ritiro, la squadra soggiornerà presso l’hotel Il Poeta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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