verso la serie d il pontedera ufficializza date e programma del ritiro

Notizia in breve

Il Pontedera ha annunciato le date e il programma del ritiro pre-campionato per la stagione 202627. I calciatori sono previsti arrivare tra il 20 e il 22 luglio, secondo il calendario elaborato dal direttore sportivo e dall’allenatore. Il programma include un inserimento progressivo dei giocatori nelle attività di preparazione.