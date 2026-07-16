I Verdi annunciano l'espulsione di cinque membri nella città, senza fornire dettagli sulle motivazioni. La decisione è stata comunicata dopo una riunione del direttivo nazionale a cui hanno partecipato i principali esponenti del partito. Un rappresentante ha confermato l'espulsione, mentre altri, tra cui un esponente di rilievo, ha dichiarato di non essere a conoscenza di questa decisione. La notizia si inserisce in una serie di recenti tensioni politiche tra i Verdi e Roma.

Da un terremoto politico a un altro. A breve giro di posta, dopo Forza Italia, ecco arrivare quello dei Verdi. L’ altra sera si è riunito il direttivo nazionale presenti tutti i big (Bonelli, Borrelli, Zanella ecc.) che hanno esaminato il cosiddetto dossier Pesaro. Sono stati espulsi dal partito nell’ordine: l’assessore comunale all’Ambiente Maria Rosa Conti, la sorella Lina, la capogruppo del partito Adriana Fabbri. Poi Cristian Guidi, la fanese Marchionni, mentre la gabiccese Fiorella Andreatini ha avuto solo un richiamo. Non solo è stato estratto il cartellino rosso, perché i Verdi nazionali starebbero valutando anche un’azione risarcitoria nei confronti degli espulsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Verdi, lo scontro con Roma: "In città cinque espulsi". Conti: "Non ne so nulla"

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LA CASA DELLA NONNA DI GIORGIA È STATA COLPITA DA UN URAGANO DEVASTANTE PARTIAMO PER VEDERE COME STA

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