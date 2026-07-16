Nelle Marche, il vento, la pioggia e la grandine hanno causato numerosi interventi dei vigili del fuoco. Durante la notte, sono stati circa 70 gli interventi per rimuovere alberi e rami caduti e mettere in sicurezza strutture pericolanti. I danni principali riguardano il settore agricolo e le strade della regione. Non sono stati segnalati feriti o incidenti gravi. La situazione rimane monitorata in diverse aree.

Il forte vento che ha interessato le Marche ha impegnato per tutta la notte le squadre dei vigili del fuoco. Sono circa 70 gli interventi effettuati sul territorio regionale per fronteggiare le conseguenze delle raffiche, soprattutto per alberi e rami caduti sulle strade e per la messa in sicurezza di strutture e parti pericolanti. Le richieste di soccorso hanno interessato tutte le province, con una particolare concentrazione nel Maceratese e nelle province a sud delle Marche dove è anche piovuto. In alcune zone in particolare una violenta grandinata ha messo a dura prova i raccolti e gli allevamenti di bestiame. Il bilancio degli interventi Nel dettaglio, sono stati effettuati 10 interventi in provincia di Pesaro Urbino, 21 nell’Anconetano, 30 nel Maceratese, 6 nel Fermano e 5 nell’Ascolano. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Vento, pioggia e grandine: vigili del fuoco al lavoro in tutte le Marche. Danni all'agricoltura e alberi caduti

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