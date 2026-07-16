Sono passati vent’anni dalla morte di Francesco Rizzo, noto come il “notaio di Viareggio”. La sua scomparsa è avvenuta due decenni fa, lasciando un vuoto nella comunità locale. La memoria di Rizzo, figura riconosciuta nel settore, rimane viva tra i residenti e tra chi lo ha conosciuto. La data viene ricordata ogni anno senza cerimonie ufficiali, mantenendo vivo il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno nella città.

Sono passati due decenni, ma resta indelebile la memoria del "notaio di Viareggio". Oggi ricorre il ventennale dalla scomparsa di Francesco Rizzo, una delle figure che hanno segnato la città. Nato nel 1934 a Centuripe, un piccolo paese in provincia di Enna, arroccato sulla cima di un’impervia collina, si traferì da solo a Catania per poter studiare e a 24 anni si è laureato in Giurisprudenza. Sposato con Mariannina Conti e già con i due primi figli Michele e Alessandro, vinse il concorso per Cancelliere al tribunale di Roma, per poi fare il concorso a notaio nel 1968. Nel 1969 arrivò a Viareggio, una meta segnata dal destino. Infatti quando da studente gli capitò di accompagnare l’allora Presidente dell’Unione Nazionale Ciechi in città per un convegno, si trovò con lui sul molo durante uno dei tramonti infuocati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Venti anni fa la scomparsa di Rizzo. L’indimenticato "notaio della città"

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