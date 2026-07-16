Nel commento di don Luigi Maria Epicoco sul Vangelo di oggi, apprendiamo dell’invito sorprendente di Gesù: il vero ristoro nasce dall’amore gratuito di Dio, non dalla continua ricerca della perfezione. Gesù invita tutti gli affaticati e gli oppressi a rivolgersi a Lui. Chi accoglie il suo insegnamento, fondato sulla mitezza e sull’umiltà, trova ristoro, pace e forza per affrontare la vita. In quel tempo, Gesù disse:«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo 16 luglio 2026: Gesù non ti chiede di dimostrare qualcosa

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Vangelo di Oggi - Venerdi 10 Luglio 2026 con riflessioni da Papa Francesco

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