Nella notte tra martedì e mercoledì, alcuni vandali hanno danneggiato i cancelli della stazione ferroviaria, che sono stati divelti, e hanno abbandonato rifiuti nell’area, trasformandola in una discarica. L’episodio si inserisce in un quadro di degrado nella zona, con precedenti simili di atti vandalici e abbandono di spazzatura. La stazione si trova in una città del Golfo, dove si registrano frequenti episodi di questo tipo.

La città del Golfo torna sotto scacco. L’ultimo capitolo di una scia di degrado ha colpito la stazione ferroviaria, dove nella notte fra martedì e ieri hanno divelto cancelli e abbandonato rifiuti, trasformando l’area in una discarica. Un episodio che brucia, specialmente perché la stazione rappresenta il primo biglietto da visita per chi arriva in città e una zona che da tempo è al centro di polemiche per la scarsa sicurezza. A preoccupare maggiormente è il crescendo di atti vandalici che, nell’ultimo mese, hanno preso di mira decine di auto in sosta in diversi quartieri. Specchietti infranti, carrozzerie danneggiate e furti sono diventati una costante che mina la serenità di residenti e turisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vandali di notte alla stazione, cancelli divelti

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