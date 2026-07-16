Vance tensioni con Netanyahu | ecco cosa si è rotto tra Usa e Israele

Vance ha espresso critiche nei confronti del governo israeliano durante un’intervista a Joe Rogan, aumentando le tensioni con il governo di Israele. La discussione ha riguardato questioni politiche e diplomatiche tra gli Stati Uniti e Israele, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle dichiarazioni. La situazione si inserisce in un contesto di rapporti complicati tra le due nazioni, con confronti pubblici che attirano attenzione.

Continua a salire la tensione tra JD Vance e il governo israeliano. Intervistato da Joe Rogan mercoledì, il vicepresidente statunitense ha fatto polemicamente riferimento a un articolo della rivista Time, in cui si si sostiene che lo Stato ebraico avrebbe finanziato una campagna per criticare gli sforzi diplomatici dell’amministrazione Trump nei confronti dell’Iran. «Ieri è uscito un articolo di Time, che elenca una serie di persone pagate da un ex membro dello staff della campagna elettorale di Trump, il quale a sua volta era stato pagato da alcuni elementi del governo israeliano, e queste persone mi stanno attaccando ferocemente per aver... 🔗 Leggi su Panorama.it

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