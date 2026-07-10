Nuove tensioni tra Israele e Libano Telefonata Netanyahu-Trump

Da tv2000.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Trump ha chiamato telefonicamente il premier israeliano mentre le tensioni tra Israele e Libano continuano al confine.

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Trump ha sentito telefonicamente il premier israeliano Netanyahu mentre restano le tensioni al confine con il Libano. In collegamento la corrispondente da Gerusalemme Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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