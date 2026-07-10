Trump ha chiamato telefonicamente il premier israeliano mentre le tensioni tra Israele e Libano continuano al confine.

Trump ha sentito telefonicamente il premier israeliano Netanyahu mentre restano le tensioni al confine con il Libano. In collegamento la corrispondente da Gerusalemme Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Nuove tensioni tra Israele e Libano. Telefonata Netanyahu-Trump

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Argomenti più discussi: Wsj, secondo Israele l’Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere Trump; Il primo ministro israeliano parla al telefono con Trump, confermando che si recherà negli Stati Uniti.; Donald Trump ha dichiarato che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu potrebbe visitare la Casa Bianca la prossima settimana; Netanyahu ha fatto una dichiarazione sconvolgente, affermando che l'Iran possiede una bomba nucleare, ma inaspettatamente ha dovuto affrontare feroci critiche.

Netanyahu ha esortato Trump a non approvare le vendite di F-35 alla Turchia, avvertendo che potrebbe sconvolgere l'equilibrio militare del Medio Oriente. reddit